

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد إقامة مراسم سحب قرعة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 والتي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، حيث تقام القرعة في 11 مايو المقبل، وذلك بالاعتماد على تصنيف المنتخبات الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وكانت قطر حصلت على شرف استضافة البطولة بعد اعتذار الصين التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة خلال العام الحالي.



وبحسب أنظمة البطولة القارية، فإن المنتخبات الـ 24 يتم توزيعها على 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل منها المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك لدور الـ 16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب.



ووفقا لآخر تصنيف للمنتخبات الآسيوية من قبل «فيفا»، فإن اليابان تأتي في الصدارة، ثم إيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، وقطر، والعراق، والإمارات، وسلطنة عُمان، وأوزبكستان، والصين، والأردن، والبحرين، وسورية، وفلسطين، وقيرغيزستان، وفيتنام، ولبنان.



هذا، وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم هاني طالب بلان، رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد القاري، فيما تمت تسمية الحكم الأوزبكي السابق رافشان إيرماتوف نائبا لرئيس اللجنة.