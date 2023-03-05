

فجّر لاتسيو مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه نابولي المتصدر والساعي إلى لقبه الأول منذ 1990، بهدف وحيد (الجمعة) على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



ويدين لاتسيو بفوزه إلى لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني ماتياس فيسينو الذي سجل الهدف الوحيد بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس أليكس ميريت (67).



وواصل فريق العاصمة صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والرابع عشر هذا الموسم فانتزع المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة.



وأوقف لاتسيو سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للفريق الجنوبي وألحق به الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم والأولى على أرضه بعدما سقط أمام مضيفه إنتر ميلان 0-1 في يناير الماضي. وتجمد رصيد نابولي عند 65 نقطة في الصدارة.



وسيحاول إنتر تجنب تعثر آخر حين يستضيف ليتشي اليوم، وقد تخلط الأوراق في عطلة نهاية الأسبوع بين المركز الثاني وحتى السادس في ظل الاختبار لروما الخامس أمام ضيفه يوفنتوس الذي يواصل زحفه نحو مراكز دوري الأبطال وتعويض النقاط الـ 15 التي حسمت منه بسبب قضية التلاعب المالي.



كما يلتقي سبيتسيا مع فيرونا، وسمبدوريا مع ساليرنيتانا.