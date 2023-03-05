

محمد الجلاهمة



أحبطت الإدارة العامة للجمارك 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة حيث اشتبهت مفتشة في مطار الكويت T5 في وافد عربي قدم من موطنه، وتبين انه حاول إخفاء كيس صغير شفاف بداخله عملة ورقية تحتوي على مادة الشبو، كما عُثر كذلك على عدد (10) كبسولات من المؤثرات العقلية داخل محفظة صغيرة.

وفي الضبطية الثانية اشتبه المفتش الجمركي في محتويات حقيبة سوداء اللون أثناء عرضها على جهاز الكشف قادمة من دولة آسيوية، وبعد التدقيق عليها عثر بداخلها على 80 كيساً صغيراً تحتوي على مادة الحشيش المخدرة وجرى توقيف المهرب وهو آسيوي، أما الضبطية الثالثة، فقد تم ضبط مسافر قادم من إحدى الدول الآسيوية بعد أن عُثر معه على كوكتيل من المخدرات تنوّعت بين الماريغوانا وشمع الماريغوانا وكاكاو.