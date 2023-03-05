ستخفض شركة «ميتا» التي تكافح لزيادة استثماراتها في عالم ميتافيرس، سعر خوذتها «كويست» للواقع الافتراضي بنسبة 33% وسعر خوذة من طراز آخر بنسبة 14%.

وستباع خوذة «كويست برو» المخصصة للمحترفين بألف دولار بدلا من 1500 دولار، اعتبارا من 5 مارس في الولايات المتحدة وكندا و15 مارس في مختلف البلدان المتاحة هذه الأداة فيها.

أما خوذة «كويست 2» المخصصة أكثر للألعاب، فستطرح بسعر 430 دولارا بدلا من 500 دولار، اعتبارا من 5 مارس في نحو عشرين بلدا.



وكانت «ميتا»، وهي الشركة الأم لمنصتي فيسبوك وانستغرام، استثمرت عشرات المليارات لتصميم هذه الخوذ ومنصاتها.

ويراهن مارك زوكربيرغ على ازدهار عالم ميتافيرس الموازي، الذي يمكن الولوج إليه من خلال اكسسوارات للواقعين المعزز والافتراضي.



وقام بتغيير اسم الشركة من «فيسبوك» إلى «ميتا».