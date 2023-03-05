توفي الممثل الأميركي توم سايزمور المعروف بدوره في فيلم «إنقاذ الجندي رايان»، عن 61 عاما على ما أعلن مدير أعماله تشارلز لاغو الجمعة.



وكان الممثل يعاني تمددا في الأوعية الدموية داخل المخ منذ فبراير، ونزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة. وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أن أي تدخل طبي لم يعد نافعا في وضعه، بحسب لاغو. وعمل الممثل خلال مسيرته المهنية مع أسماء بارزة في المجال السينمائي في هوليوود.

ومن بين أهم الأدوار التي تولاها تجسيده شخصية جندي أميركي خلال الحرب العالمية الثانية في فيلم «إنقاذ الجندي رايان» (1998) للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

ورشح هذا العمل لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم. وعاش سايزمور حياة مضطربة، إذ كان مدمنا على المخدرات وسجن مرات عدة، بينها عقب إدانته بالاعتداء على حبيبته.