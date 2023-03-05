تراجع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن تصريحاته بشأن محو بلدة «حوارة» الفلسطينية، واصفا اياها بأنها كانت «زلة لسان» ناجمة عن «فيض عارم من المشاعر» على حد تعبيره.



وجاء تراجع سموتريتش عن تصريحاته بعد إدانات عربية وغربية لتصريحاته، ومطالبة مسؤولين فلسطينيين لمحاكمته دوليًا على تصريحاته التي تحرض بوضوح على ارتكاب مجزرة ضد الفلسطينيين.



وقال شموتريتش وهو أحد أبرز الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو في تصريح للقناة الـ 12 الإسرائيلية إن اختياره للكلمات «لم يكن صحيحًا».



ومع ذلك، أحجم سموترتيش عن وصف عدوان المستوطنين في بلدة «حوارة» وإقدامهم على حرق عشرات المنازل والسيارات والمتاجر، بأنها «أعمال إرهابية».