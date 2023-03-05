

ناصرالعنزي - مبارك الخالدي



أكد الكويت جدارته لصدارة دوري «زين» الممتاز بعد اكتساحه النصر 7-2 في ختام الجولة الـ17. وبهذه النتيجة، رفع «الأبيض» رصيده إلى 34 نقطة فيما بقي النصر في المركز الثامن بـ 18 نقطة، في ختام الجولة الـ 17 لدوري زين الممتاز.



وسجل للفائز أحمد الظفيري ومحمد مرهون (هدفين) وعمرو عبدالفتاح وفيصل زايد وأحمد الزنكي، فيما سجل للخاسر محمد دحام وتافو.



كما واصل السالمية صحوته بقيادة المدرب محمد المشعان ليحقق فوزه الثاني على التوالي، وكان هذه المرة على حساب ضيفه الجهراء 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس وبهذا الفوز الثمين رفع السماوي رصيده الى 22 نقطة مقتربا من منطقة الستة الكبار وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 22 نقطة.

سجل للسالمية سانج بيير (16)، واليكس ليما (24) و(51)، فيما سجل للجهراء ايساكا أبودو (59). وتفوق السالمية في الشوط الاول اداء ونتيجة، واستثمر الكرات الثابتة بامتياز، واحسن سانج بيير التعامل مع الكرة الثابتة التي حاول الحارس بدر الصعنون ابعادها لتصل لبيير الذي سددها بقوة في الشباك (16).



ومن ركلة ركنية نفذها فواز عايض بالمقاس ارتقى لها اليكس ليما واودعها رأسية على يسار الحارس الصعنون (24)، واهدر ايساكا أبودو فرصة تقليص الفارق بعد ان وصلته كرة خاطئة على نقطة الجزاء لكنه سدد بعيدا عن المرمى (43).



وفي الشوط الثاني واصل السماوي افضليته واضاف ليما هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد ان ارتقى الى ركنية نفذها فواز عايض ليسكنها ليما شباك الحارس (51)، ومن كرة ساقطة قلص أبودو الفارق لفريقه الجهراء بتسديدة قوية على يمين الحارس عبدالرحمن الفضلي (59)، وألغى الحكم عبدالله عرب هدفا لجمعه سعيد بعد الرجوع لتقنيه الفار (72).