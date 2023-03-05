مريم بندق

أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمراً أميرياً بإعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة .

وفيما يلي نص الأمر الأميري :

جاءنا من الديوان الأميري مايلي:

أمر أميري

بتعيين رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد المشاورات التقليدية،

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يعين سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



نائب أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 شعبان 1444 هـ

الموافق: 5 مارس 2023 م.