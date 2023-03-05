استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.326 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.30 في المئة إلى 0.369 والفرنك السويسري بنسبة 0.65 في المئة لمستوى 0.327 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.