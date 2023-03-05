اختتم رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، زيارته رفيعة المستوى لإيران حيث وافقت إيران على السماح لهيئة الرقابة الدولية بتنفيذ المزيد من "أنشطة التحقق والمراقبة المناسبة".

وتوصلت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى توافق في الرأي بأن التفاعلات بينهما ينبغي أن تتم "بروح من التعاون وفي توافق تام مع اختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات إيران"، وفقا لبيان مشترك صدر عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقال البيان إن إيران أعربت أيضا عن استعدادها لتوفير المزيد من "المعلومات وسبل الوصول" لمعالجة شواغل الوكالة بشأن القضايا المتعلقة بالضمانات، وهي ما يتردد عن "آثار يورانيوم" عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

كما أشار البيان إلى أن اجتماعا فنيا بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيُعقد في طهران قريبا لتحديد "طرق" تعاونهما.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني في اجتماعه مع غروسي، إن إيران عاقدة العزم على حل القضايا المتعلقة بالضمانات من الناحية الفنية في أقرب وقت ممكن.

وأكد غروسي على أهمية اللجوء إلى الديبلوماسية والحوار لحل القضايا، مرحبا بأي مبادرة من شأنها أن تساعد محادثات فيينا على إحراز تقدم وتؤتي ثمارها.