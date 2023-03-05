دعت بيونغ يانغ الأمم المتحدة إلى حض سيئول وواشنطن على وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم سون غيونغ في بيان نشرته الوكالة "سيتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعوة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة على الفور".

واعتبر أن التوتر بلغ مستوى "خطيرا جدا" بسبب خطاب سيئول وواشنطن ومناوراتهما.

وحذر كيم سون غيونغ من أن "الأعمال غير المسؤولة" للحليفين لن تؤدي إلا إلى انتقال الوضع الإقليمي إلى "مرحلة حرجة جدا لا يمكن السيطرة عليها".

يأتي البيان بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون عن مناورات عسكرية واسعة النطاق من 13 الى 23 مارس.