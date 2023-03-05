ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2 في المائة لتقفل عند 1857 دولارا للأونصة في نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي مع تراجع الدولار وتحول عوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد، إن المعدن الأصفر سجل مكاسبه الأسبوعية الأولى بعد خمسة أسابيع متتالية من الخسائر وزاد 35 دولارا للأونصة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف أن مؤشر الدولار تراجع 0.2 في المائة متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأوضح أن العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات أصبح أدنى 4 في المائة، لافتا إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء المقبل بشأن تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للفيدرالي كذلك تقرير التوظيف عن شهر فبراير الماضي.

وأوضح أن المستثمرين أعادوا تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء التعليقات الأخيرة من مسؤولي البنك المركزي ورأوا أن المركزي الأمريكي في وضع يسمح له بإيقاف رفع أسعار الفائدة في وقت ما هذا الصيف.

وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام عيار 24 تراجع إلى 40ر18 دينارا، أما عيار 22 فبلغ 86ر16 دينارا، في حين بلغ سعر الفضة 254 دينارا للكيلو غرام الواحد.

يذكر أن الأونصة إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس، وتسمى أيضا الأوقية، وتساوي 349ر28 غراما، فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غراما.