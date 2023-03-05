قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لن ينسحب من السباق الرئاسي 2024 إذا وجهت إليه تهمة في أي من التحقيقات الفيدرالية وتحقيقات الولايات التي يواجهها.

وأضاف ترامب للصحافيين في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في ماريلاند، حيث أطلق عليه الحاضرون اسم مرشحهم المفضل قبل فترة وجيزة من صعوده على المنصة: "لن أفكر حتى في المغادرة".

ورفض ترامب الالتزام بدعم المرشح الجمهوري لعام 2024 إذا لم يكن هو هذا المرشح، وقال أيضا إنه لم يقرر ما إذا كان سيوقع تعهد الولاء الذي تطلبه رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل من مرشحي الحزب الجمهوري 2024 للمشاركة في المناقشات.

وأضاف: "ربما يكون هناك أشخاص لن أكون سعيدًا جدًا بتأييدهم، لذلك سنرى. أعتقد أن بعضهم - لن أستخدم الأسماء، ولا أريد إهانة أي شخص - لكن بعضهم، لن أكون سعيدًا جدا بهم".

و أكد ترامب أنه يجب علينا كجمهوريين "تغيير تفكيرنا" بشأن التصويت المبكر والتصويت عبر البريد بعد خسائر الحزب الجمهوري في عامي 2020 و2022 .

وأشار الى ان الجمهوريين يجب أن يحاولوا "هزيمة الديموقراطيين في لعبتهم الخاصة"، مردفا: "هذا يعني إغراق اليسار بالتصويت عبر البريد، والتصويت المبكر والتصويت في يوم الانتخابات".

وقال ترامب: "لن نعود أبدًا إلى حزب يريد تقديم أموال غير محدودة لخوض حروب خارجية لا نهاية لها".

وأكد ترامب أن الرئيس جو بايدن يقود الأمة الاميركية إلى "النسيان" وأن الجمهوريين الآخرين لن يكونوا قادرين على تصحيح المسار، موضحا: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة".

وتعهد ترامب بتطهير الحكومة من "السلالات السياسية الراسخة في كلا الحزبين"، وقال: "في عام 2016، أعلنت أنني صوتكم. وأضيف اليوم: (أنا محاربكم)".

واختتم ترامب بالقول إن الولايات المتحدة "ستضيع إلى الأبد" إذا لم ينتصر في عام 2024". وأضاف: "هذه هي المعركة الأخيرة - إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون، والجميع يعرف ذلك. إما أن يفوزوا أو نفوز. وأعدكم بهذا: إذا أعدتموني إلى البيت الأبيض فسينتهي حكمهم، وستكون أمريكا دولة حرة مرة أخرى".