المقطع المصور المنتشر يدعي قدرات لا يمكن أن يقوم بها الجهاز المذكور

أكدت جمعية القلب الكويتية أن الفيديو المنتشر أخيرا على صفحات التواصل الاجتماعي لجهاز يزعم مروجوه أنه يغني عن علاجات القلب المتعارف عليها، والمثبتة علميا هو محض افتراء، وغير مبني على أساسات علمية، أو بحثية معتبرة.

وقالت الجمعية في تصريح صحافي لها أن دورها التثقيفي والتوعوي الصحي يلزمها بأن ترد على المعلومات المغلوطة لهذا الجهاز باعتبارها جهة تخصصية علمية دقيقة، لتفند علميا وبحثيا مثل هذه الشائعات التي قد ينساق إليها البعض من الناس ، منوهة إلى أن الفيديو المنتشر الذي يخص جهاز القلب المذكور ادعى قدرة الجهاز على حل العديد من مشكلات أمراض القلب، خصوصا "فتح الشرايين، وتقوية الصمامات كاملة" ، وكذلك ادعى "قدرته على إرجاع الشرايين جديدة كأنها خلقت من جديد" ، كما ادعى المتحدث في الفيديو أن"الجهاز يستطيع أن يعيد ترتيب كهرباء القلب"، وهذه كلها ادعاءات مضللة.

وأضافت الجمعية أن حقيقة ما في الأمر أن هذا الجهاز يصدر أمواجا صوتية، وهو في الوقت الحالي يعتبر علاجا في طور التجربة، ولم يثبت فعاليته في الدراسات العلمية الدقيقة إلا في حالات محددة، ومعدودة لمرضى لا تصلح لهم عملية القلب المفتوح، أو فتح الشرايين التاجية عن طريق القسطرة والدعامة، منوهة إلى أن حتى هذه الحالات التي تمت دراستها تظل في طور التجربة في الوقت الحاضر ونتائجها محدودة .

ونبهت إلى أن ما ادعاه المتحدث في الفيديو من أن "الشرايين سوف ترجع كأنها جديدة، وترتيب كهرباء القلب" ، فهو محض افتراء على قدرات هذا الجهاز التجريبية.

ونصحت الجمعية مرضى القلب بتوخي الحذر من ادعاءات الكثيرين عبر الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن علاج أمراض القلب، مشددة على أن على المرضى الحرص على استشارة طبيب القلب المعالج لهم قبل تصديق أي من هذه الفيديوهات.