العميد الجلال: التوعية المرورية لها الأثر البالغ في انخفاض نسب الحوادث وحفظ الأرواح

منصور السلطان

أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس عن افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد 36 تحت شعار «حياتك أمانة» تزامنا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقل البرجس تحيات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد في فعاليات أسبوع المرور، متمنيا التوفيق للجميع.

جاء ذلك خلال افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد 36 والذي انطلق صباح امس في حديقة الشهيد، بحضور سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الموحد والوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية وقيادات أمنية في الإدارة العامة للمرور والجهات الراعية والمشاركة في الفعاليات.

من جهته، اكد رئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد ابراهيم سعود الجلال أن أسبوع المرور يتضمن العديد من البرامج المتنوعة والتوعوية لضمان سلامة مرتادي الطريق، مشيرا الى أن نشر التوعية المرورية سيكون له الأثر البالغ في انخفاض نسبة الحوادث المرورية وحفظ أرواح الناس.

وبين العميد الجلال أن اختيار الأمانة العامة لشعار أسبوع المرور «حياتك أمانة» جاء متنوعا في الشكل والمضمون، وعليه نكثف كل جهودنا من أجل توصيل رسالة كاملة من خلال جميع وسائل الإعلام المختلفة نظرا لدورهم الكبير في إيصال المعلومات والمفاهيم للجميع.

وأشاد العميد الجلال بالدور الكبير الذي لعبه القطاعان العام والخاص في دعم الفعاليات لإنجاح أسبوع المرور الخليجي.

وتخلل حفل الافتتاح، عرَض ضابط إدارة التوعية المرورية الرائد عبدالله ابوالحسن الاحصائيات التي تضمنت عدد الحوادث المرورية في عام 2022 والبالغ عددها 67 ألفا و770 حادثا، وعدد حالات الوفيات 403 حالات جراء هذه الحوادث، حيث بلغت نسبة الوفيات في الكويت لكل 100 ألف شخص 5.6، كما تضمنت الاحصائيات عدد المركبات المسجلة في العام ذاته والبالغ عددها 2 مليون و422 ألفا و223 مركبة.

وتطرق أبوالحسن الى ضبطيات إدارة الفحص الفني، التي تضمنت مخالفة تصنيع وبيع عوادم السيارات المسببة للأصوات بمشاركة وزارة التجارة ووزارة الكهرباء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والادارة العامة لمباحث الإقامة وإدارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف.

وفي حفل الافتتاح، تم عرض أوبريت خليجي قدمه أطفال حضانة B.A.B وعرض آخر يتضمن القضية المرورية حاز إعجاب الحضور، وبعدها تم عرض ڤيديوهات توعوية عن أسباب الحوادث المرورية، والتي كانت أغلبها بسبب عدم الانتباه أثناء القيادة بالإضافة الى سبل تجنبها، كما تم عرض بعض الحوادث المرورية التي تم رصدها من خلال كاميرات المراقبة التابعة لإدارة العمليات المرورية.

وفي الختام، تم تكريم سفراء دول مجلس التعاون والشركات الراعية لفعاليات أسبوع المرور.