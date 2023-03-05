الضاحي: 25% نسبة انتشار المرض في الكويت وهو شيء يدعو للقلق

78 % من المصابين بالنوع الثاني يصومون على الأقل نصف رمضان

المزيدي: على مرضى السكري زيارة الطبيب قبل الشهر الكريم للتأكد من قدرتهم على الصوم

الكندري: عدد الاستشارات في السنة الماضية للعيادات الخارجية للغدد الصماء بلغ 4982

نظمت وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى الفروانية اليوم التوعوي للسكر في شهر رمضان المبارك، تحت شعار «سكرك بخير في شهر الخير».

وحمل اليوم التوعوي للسكري الإجابة عن أسئلة كثيرة، واستفسارات عديدة تخص مرضى السكري في شهر رمضان.

في هذا الإطار، قال رئيس رابطة السكر الكويتية واستشاري أمراض السكر والغدد الصماء في مستشفى مبارك، ومدير برنامج زمالة الغدد الصماء بالكويت د.وليد الضاحي إن الصيام في شهر رمضان بشكل عام يحسن مرض السكر، ومعظم مرضى السكر يستطيعون الصيام إلا في حالات معينة، ومنها: من يعاني هبوطا متكررا بالسكر خلال الأشهر الثلاثة قبل رمضان، وكذلك من يعاني أمراضا مزمنة أخرى كالقلب والعين والأعصاب والكبد، وأيضا من يعالج بإبر متعددة في اليوم، كذلك مرضى النوع الأول للسكر، والحامل المصابة بالسكر.

وأضاف أن مرض السكري مرض مزمن يرافق المريض طوال حياته ويتطلب تحسين نمط الحياة، والالتزام بالتعليمات والحرص على الأدوية في مواعيدها وبانتظام، بالإضافة إلى ذلك تصاحب السكر عادة أمراض مزمنة كالسمنة وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، مشيرا إلى أن هناك نحو 148 مليون مسلم مصاب بالسكري حول العالم، مؤكدا أن الإحصائيات والدراسات تفيد بأن المرض ينتشر في المجتمع الكويتي بنسبة 25%، وهي نسبة تدعو للقلق.

وأردف أن نحو 78% من المصابين من النوع الثاني من السكري يصومون على الأقل نصف رمضان، و43% من المصابين من النوع الأول من السكري يصومون نصف رمضان.

من جهتها، قالت رئيس قسم الباطنية بمستشفى الفروانية د.نائلة المزيدي إنه يجب على كل مرضى السكري زيارة الطبيب قبل الشهر الكريم بشهر أو بشهرين لمعرفة إذا كانت حالتهم الصحية تسمح بالصيام أم لا.

وأضافت المزيدي أن هناك عدة نصائح للصائمين من مرضى السكري لابد من أن يلتزموا بها، ومنها: اتباع السنة النبوية في تعجيل الفطور، وتأخير السحور، كذلك شرب الماء بكميات كافية، وتجنب الجفاف طوال فترة الإفطار، واحتواء الوجبات على الفواكه والخضراوات، وأيضا تجنب الإفراط في الحلويات العالية بالسكريات، وكذلك تجنب المشروبات عالية السكر والكافيين.

من ناحيته، قال رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر في مستشفى الفروانية د.محمد حسين الكندري إن عدد زائري العيادات الخارجية في السنة الماضية للغدد الصماء بلغ 4982 حالة، أما في عيادات السكري فقد بلغت عدد الحالات 2387 حالة.

وتابع: إن عدد حالات العيادات الخارجية لسكر الحمل بلغ 924 زائرة، كما بلغ عدد مراجعي «تثقيف السكر» نحو2480 مراجعا.

وأضاف الكندري أن السكري مرض يجب الاعتناء به، وإعداد إستراتيجية خاصة بعلاجه تعتمد على عدة محاور، أهمها: أخذ الدواء، وتنظيم الغذاء، وممارسة الرياضة بشكل منتظم.