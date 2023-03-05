استقبل أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في إطار رئاسته لوفد الكويت إلى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقدة في العاصمة القطرية (الدوحة) اليوم الأحد، وتستمر حتى التاسع من مارس الجاري.

وفي مستهل اللقاء، نقل الشيخ سالم الصباح أطيب تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأطيب تمنيات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى قيادة وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، مقدما التهنئة لدولة قطر بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه الدوحة والإشادة بمستوى التمثيل العالي والتنظيم والإعداد المتميزين لأعماله وفعالياته.

من جانبه، نقل سمو أمير دولة قطر تحياته وأطيب تمنياته لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وإلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا، متمنيا للكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.