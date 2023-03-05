حنان عبد المعبود

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إطلاق برنامج «بودكاست نزاهة» عبر تطبيق «podcasts»، والذي يحتوي على تقديم مجموعة من المواضيع المتعلقة بالشأن القانوني والاقتصادي والإعلامي والوقائي ذات الصلة بالحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية.

وقالت «نزاهة»: يأتي ذلك في إطار الجهود الهادفة إلى نشر ثقافة النزاهة والشفافية ورفع الوعي والمعرفة بالمفاهيم والموضوعات الوقائية بين أفراد المجتمع، وتفعيلا لمبادرات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لزيادة وعي المجتمع وتثقيفه بالمعرفة والأدوات اللازمة للوقاية من الفساد ومنع أسبابه.

وأشار البيان الى أنه تمت استضافة عدد من المختصين والأكاديميين في سلسلة الحلقات والتي تناولت عددا من المواضيع التثقيفية والتوعوية، ومنها الحوكمة والفساد الإداري والإعلام والمسؤولية الأخلاقية ودورها في محاربة الفساد والتوعية المجتمعية، والنزاهة في التعليم، والبلاغ ضد جرائم الفاسد ودور «نزاهة» من خلال أدواتها المختلفة في تعزيز دور المجتمع بمكافحة الفساد وتوفير الحماية والسرية للمبلغين.

وأوضحت «نزاهة» أن اختيار البودكاست يأتي في مواكبة التحول الرقمي في مجال التوعية للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف، وهي تمثل إحدى توصيات منتدى نزاهة الثاني المنعقد في ديسمبر 2022، وتمثل إحدى قنوات التوعية والنشر المعرفي الحديثة، حيث أصبحت أكثر تنوعا وإمكانية التحكم في البرنامج، وتحميل المحتوى والاستماع لها من دون الاتصال بالإنترنت، واختيار المحتوى المناسب للجمهور.

وتتوافر الحلقات عبر تطبيق «podcasts»، كما تتوافر في قناة «نزاهة» على «يوتيوب».