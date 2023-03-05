أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجموعة من الأوامر الملكية طالت عددا من الوزارات والمناصب. وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» ان أمرا ملكيا صدر بـ «تعيين الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام».

كما صدر أمر ملكي آخر بـ «تعيين م.إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، وحمود بن بداح المريخي مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير».

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة وتعيين الأستاذ راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعدا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.



كما صدرت أوامر ملكية بتعيين الأستاذ اسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.