القاهرة ـ ناهد إمام

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري تتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL، وذلك خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلومتر 78 ترقيم قناة تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة شملت كلا من القاطرة «بورسعيد» بقوة شد 95 طنا والقاطرات «مساعد 1» و«مساعد 2» و«مساعد 5»، ومن المقرر انضمام القاطرة «بركة 1» للمشاركة في أعمال التعويم.

وقد وجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة في القناة بسبب هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.