اختتم المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي للفتيات أمس مشاركته الناجحة في بطولة أمستردام الدولية للعبة، والتي حصد خلالها 6 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات وفضيتين عبر اللاعبتين راية القصار ونبيلة الخرافي.



وأشادت الأوكرانية فيكتوريا فسيوك مدربة المنتخب الوطني بأداء اللاعبات وبالنتائج التي تحققت عبر البطلتين راية ونبيلة في اليوم الأول من البطولة وسط التنافس القوي الذي شهدته هذه التظاهرة الكبيرة لرياضة الجمباز، كما امتدحت المدربة فيكتوريا جهود اللاعبة لمار الفودري التي شاركت في بطولة أمستردام ضمن «الفئة A»، ونافست بقوة مع لاعبات من دول هولندا وبلجيكا وبريطانيا وأوكرانيا وألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا ولبنان وقبرص لكن الحظ لم يحالفها في تحقيق أي ميدالية، مضيفة أن «مستوى لاعبات الكويت مبشر، والمشاركة في البطولة حققت أهدافها من خلال الاحتكاك مع أفضل اللاعبات في العالم في مرحلة الناشئات، وإثبات قدرات لاعباتنا على التنافس والتحدي في مثل هذه المسابقات».