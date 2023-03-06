الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم منافسات الدور ثمن نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم في النسخة الـ 51، حيث يلتقي اليوم أم صلال مع الخور في الـ 4:45 مساء على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، ويليه الدحيل مع الخريطيات- درجة ثانية، في الـ 7:30 مساء على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وتستكمل المنافسات الغد، حيث يواجه الريان مع السيلية في الـ 4:45 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والسد مع المرخية في الـ 7:30 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، فيما يلتقي الوكرة مع الشحانية- درجة ثانية، في الـ 4:45 مساء الأربعاء المقبل على ستاد حمد بن خليفة، وفي اليوم نفسه يلتقي العربي مع الشمال في الـ 7:30 مساء على ستاد ثاني بن جاسم، وتختتم المباريات الخميس المقبل بإقامة مباراتين يلتقي الأهلي مع معيذر- درجة ثانية، في الـ 4:45 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، بينما يقابل الغرافة مع قطر في الـ 7:30 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة.



وكانت قرعة بطولة كأس الأمير قد رسمت مسارين متوازيين وصولا إلى المباراة النهائية، ففي المسار الأول يلتقي في الدور ربع النهائي، الفائز من أم صلال والخور مع الفائز من مباراة السد والمرخية، فيما يتضمن المسار نفسه مواجهة أخرى في الدور ربع النهائي تجمع الفائز من مباراة الوكرة والشحانية مع الفائز من الغرافة وقطر، على أن يلتقي الفائزان في مواجهتي الدور ربع النهائي من ذات المسار في مباراة الدور نصف النهائي.



وأما في المسار الثاني، فيلتقي في ربع النهائي الفائز من الريان والسيلية مع الفائز من الدحيل والخريطيات، فيما يتضمن المسار نفسه مواجهة أخرى في الدور ربع النهائي تجمع الفائز من مباراة الأهلي ومعيذر مع الفائز من العربي والشمال، على أن يلتقي الفائزان في مواجهتي الدور ربع النهائي من ذات المسار في مباراة الدور نصف النهائي.



هذا، وأصدرت اللجنة المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم 2023 قرارا بتعيين جاسم عبدالعزيز الجاسم رئيسا تنفيذيا للبطولة التي تنظمها قطر خلال الفترة من الفترة 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبلين.



وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم، قد أصدر أواخر فبراير الماضي قرارا بتشكيل اللجنة المنظمة لكأس آسيا برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، وجاسم راشد البوعينين نائبا للرئيس.



وضمت اللجنة في عضويتها كلا من أحمد عبدالعزيز البوعينين، وإبراهيم خليل المهندي، وهاني طالب بلان، ومنصور الأنصاري، وغانم علي الكواري، ومحمد خليفة السويدي، وممثل عن وزارة الداخلية.



كما عينت الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور الأنصاري مديرا عاما للبطولة، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة المنظمة المحلية.