القاهرة ـ ناهد إمام



قال معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة د.وليد عباس، إنه تم تأجيل الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروعات (جنة ـ دار مصر ـ سكن مصر ـ الإسكان المتميز ـ قطامية جاردنز)، نظرا لتحديث الموقع الإلكتروني له، التابع لبنك التعمير والإسكان، والذي يتم الحجز من خلاله.



وأشار د.وليد عباس، في بيان للوزارة، إلى أنه كان من المقرر بدء الحجز امس حتى يوم 16 مارس، وتم تأجيل الحجز ليبدأ من يوم 26 مارس الجاري، وتكون المواعيد الجديدة للحجز كالتالي: يوم 26 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع جنة، ويوم 28 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم 30 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع سكن مصر، ويوم 3 أبريل من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم 5 أبريل من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز.