نفذ الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات في أعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م.صلاح الخرينج أن الجولات التي ترأسها وأشرف عليها على القسائم قيد الإنشاء يقوم مفتشو إدارة السلامة بجولاتهم الميدانية للتأكد من وجود ترخيص البلدية فضلا عن مراقبة الوضع الإنشائي للمبني قيد الإنشاء والتأكد من وضع صاحب العقار لحاوية لتجميع الأنقاض الإنشائية ومخلفات البناء ومن توفيره حاوية انقاض بناء، بالإضافة الى توفير طفاية حريق وصيدلية طوارئ في الموقع ومن عمل سور محكم حول موقع العمل لسلامة العمال بموقع العمل وسلامة المارة من الجيران والمباني المجاورة، إلى جانب التأكد من عدم وجود عوائق بممرات المبنى.



وأشار إلى أن الجولات قد أسفرت عن توجيه 65 تنبيها لعقارات مخالفة لأنظمة السلامة. ودعا الخرينج أصحاب القسائم قيد الإنشاء والمقاولين الى ضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلدية واشتراطات السلامة حرصا على سلامة العاملين بالموقع والمارة وتجنبا للمخالفة والغرامة.