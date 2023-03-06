قام النائب د. محمد المهّان بزيارة إلى مستشفى تركي لعلاج الإدمان من المخدرات في مدينة إسطنبول، وذلك في إطار دعم مقترحه النيابي بشأن إنشاء مراكز تأهيل في الكويت والاستفادة من التجربة التركية.



وقال المهّان في تصريح صحافي: زرت مستشفى Beyin Hastansesi في اسطنبول واطلعت على تجربة تلك المستشفى في علاج الإدمان للاستفادة من التجربة أملا في السعي لتطبيقها بشكل عملي في الكويت.



وأوضح المهّان أن زيارته تأتي في إطار دعم المقترح الذي قدمه في مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي الحالي بإنشاء مراكز تأهيل وعلاج متعاطي المخدرات في المحافظات، وذلك حماية للشباب من تلك الآفة. وأكد المهّان على ضرورة محاربة المخدرات والعمل على حماية الشباب منها إلى جانب توفير العلاج والتأهيل اللازم للمدمنين، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.



وأضاف ان المسؤولين بالمستشفى أكدوا له وجود فرع مختص بعلاج حالات الإدمان والمخدرات والتحقق من السموم، حاصل على شهادة اللجنة الدولية المشتركة (جي سي إي)، وهو أكبر اعتماد طبي في العالم.