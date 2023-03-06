أكدت جمعية القلب الكويتية أن الفيديو المنتشر أخيرا على صفحات التواصل الاجتماعي لجهاز يزعم مروجوه أنه يغني عن علاجات القلب المتعارف عليها، والمثبتة علميا، هو محض افتراء وغير مبني على أسس علمية أو بحثية معتبرة.



وقالت الجمعية في تصريح صحافي لها، ان دورها التثقيفي والتوعوي الصحي يلزمها أن ترد على المعلومات المغلوطة لهذا الجهاز باعتبارها جهة تخصصية علمية دقيقة، لتفند علميا وبحثيا مثل هذه الشائعات التي قد ينساق إليها البعض من الناس، مشيرة إلى أن الفيديو المنتشر الذي يخص جهاز القلب المذكور أدعى قدرة الجهاز على حل العديد من مشكلات أمراض القلب، خصوصا «فتح الشرايين، وتقوية الصمامات كاملة»، وكذلك ادعى «قدرته على إرجاع الشرايين جديدة كأنها خلقت من جديد»، كما ادعى المتحدث في الفيديو أن«الجهاز يستطيع أن يعيد ترتيب كهرباء القلب»، وهذه كلها ادعاءات مضللة.



وأضافت الجمعية: حقيقة ما في الأمر أن هذا الجهاز يصدر أمواجا صوتية، وهو في الوقت الحالي يعتبر علاجا في طور التجربة، ولم تثبت فعاليته في الدراسات العلمية الدقيقة إلا في حالات محددة، ومعدودة لمرضى لا تصلح لهم عملية القلب المفتوح، أو فتح الشرايين التاجية عن طريق القسطرة والدعامة، مشيرة إلى أنه حتى هذه الحالات التي تمت دراستها تظل في طور التجربة بالوقت الحاضر ونتائجها محدودة.



ونبهت إلى أن ما ادعاه المتحدث في الفيديو بأن «الشرايين سوف ترجع كأنها جديدة، وترتيب كهرباء القلب»، هو محض افتراء على قدرات هذا الجهاز التجريبية.



ونصحت الجمعية مرضى القلب بتوخي الحذر من ادعاءات الكثيرين عبر الفيديوات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن علاج أمراض القلب، مؤكدة أن على المرضى الحرص على استشارة طبيب القلب المعالج لهم قبل تصديق أي من هذه الفيديوات.