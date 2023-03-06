عبدالكريم العبدالله



أعلنت عضو اللجنة العلمية في الرابطة الكويتية لأطباء العائلة والممارسين العامين د.فجر اسماعيل دشتي، عن تنظيم سلسلة محاضرات افتراضية موجهة لجميع أطباء الرعاية الأولية في الكويت، وذلك تحت إشراف رئيس الرابطة د. محمد المزعل العازمي ورئيس اللجنة العلمية د. مشاري العودة وبدعم كريم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وبينت في تصريح لـ«الأنباء»، أن هذا يأتي حرصا من الرابطة الكويتية لأطباء العائلة والممارسين العامين، على دعم ورفع معدلات أداء طبيب العائلة والممارسين العامين من خلال توفير رعاية طبية متكاملة للمجتمع ومن باب تنسيق وتنظيم الانشطة العلمية والتعليمية.



وأشارت الى انه تمت دعوة أطباء ذوي خبرة في مختلف المجالات لتقديم محاضرات فيما يهم أطباء الرعاية الأولية ودعمهم لتقديم خدمات أفضل للمراجعين الكرام في المراكز الصحية وفق آخر المستحدثات الطبية، حيث تضمنت مواضيع مثل الصحة النفسية وطب الأطفال والحساسية والجلدية، إضافة إلى التعريف بالخدمات المساعدة التي يمكن لطبيب الرعاية الأولية إرشادهم إليها.



وأكدت د. دشتي أن هذا يأتي ضمن توجه الرابطة لتعزيز دور طبيب العائلة في المجتمع لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للفرد والمجتمع، والتطلع لأن تكون الرابطة الوجهة الأولى لجميع الأطباء للحصول على آخر المستجدات الطبية والدورات التطويرية التي ترتقي بالمستوى الصحي في الكويت.