عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم المختبـــرات بمستشفى الأميري د.سامية عبدالسلام عن تدشين نظام «ميكنة» مخزن المختبرات لضبط ومراقبة صرف المواد المختبرية لأجنحـــــــة المستشفى.



وبينت في تصريح لـ«الأنباء» أن هذا النظام سيراقب عملية صرف هذه المواد لضبطها وتقليل الهدر لها. وكشفت عن توجه لانشاء البرنامج التخصصي لفنيي المختبرات أسوة بنظام «البورد الكويتي» للأطباء، والذي تم تقديمه قبل كورونا كمقترح لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية من قبل د.ناهدة الكاظمي.



ونوهت الى أن قسم المختبرات في مستشفى الأميري كان قد عقد «السيمينار» الثاني Amiri lab talks، والذي ضم العديد من تخصصات المختبرات الطبية، حيث تطرق إلى موضوعات علمية شملت ادارة المختبرات وضبط الجودة وبروتوكولات الأمن والسلامة، كما شملت معرضا لأوراق عمل وأبحاث الموظفين العاملين في المختبر، مشيرة الى اعتماد ودعم «السيمينار» كفعالية سنوية من قبل وزارة الصحة.