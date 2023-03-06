أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالتكليف محمد العليم أمس الأحد ان الوزارة تقوم بالترتيبات اللازمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بكل يسر وراحة.



وقال العليم في تصريح لـ«كونا» خلال افتتاح معرض سقيفة المشاريع المتميزة والأفكار الإبداعية في مبنى الوزارة الرئيسي إن «الأوقاف» تعمل بكل طاقتها على تهيئة المساجد واعداد فرق العمل والبرامج الثقافية والتوعوية للمصلين.



وأضاف أن الوزارة اجتهدت لتقدم برامجها لتهيئة أجواء إيمانية بالشكل المطلوب على أتم وجه وتقديم كل ما يلزم من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.



من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الوزارة تستقبل شهر رمضان من دون قيود جائحة كورونا، ما يسهل الأمر على المصلين وعلى التنظيم.



وأكد الجنفاوي أن الوزارة بدأت بإعداد الدروس والمحاضرات والملتقيات الثقافية وإعداد المسابقات القرآنية لجميع الفئات العمرية لاستثمارها في رحاب القرآن والتنافس في طاعة الله. وأشار إلى أن هناك أنشطة متفرقة من خلال مراكز الوزارة عن أحكام الصيام وأحكام رمضان، مؤكدا ان الجهد الأكبر سيكون لقطاع المساجد من خلال إمامة الصلوات وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين.



بدوره، قال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة عبدالله الشاهين في تصريح مماثل لـ «كونا» إن هذا المعرض عبارة عن تجمع المشاريع المتميزة والفائزة بجائزة التميز التي تقام للسنة الـ 11.



وأوضح الشاهين انه يتم اختيار المتميزين من خلال تجربة ابداعية أو مشروع دعوي أو مشروع تقني أو فني أو مشروع في ترشيد النفقات أو مشروع في رضا المتعاملين.



وأفاد بأنه تم عرض 45 مشروعا علاوة على مشروع التحول الرقمي ومنصة الموهوبين والمتميزين من أصحاب التجارب الناجحة.



وأوضح أن المعرض ستصاحبه عدة فعاليات مثل مسابقة أفضل جناح عرض فيه المشروع ومحاضرات تحفيز الذات لتحضير الأفكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع وأثر جائزة الإدارة المتميزة.