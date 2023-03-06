أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الكويتي والذي يبدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى 12 منه.



وقالت مدير عام الهيئة بالوكالة سميرة الكندري إن الأسبوع البيئي سيتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات الهادفة إلى المحافظة على الاستدامة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي في البلاد.



ولفتت إلى أن الأسبوع البيئي لهذا العام يأتي بالتوافق مع حملة التغيير السلوكي لاستهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بعنوان «يلا ندور ونغير»، وذلك تحت شعار «بيئتك مسؤوليتك» والتي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا، وذلك في فبراير من هذا العام.



وأشارت إلى أن الهيئة العامة للبيئة ستقوم تحت هذا العنوان بالعديد من النشاطات والتي تتضمن إقامة المحاضرات التوعوية واستقبال الزيارات المدرسية، بالإضافة إلى نشاطات التوعية البيئية في الأسواق المركزية والمجمعات التجارية، وذلك لتوعية المجتمع بأضرار النفايات البلاستيكية على البيئة والنظم الإيكولوجية وما تمثله من مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، ولحث الأفراد على اتخاذ القرارات السليمة بشأن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.



يذكر أن حملة «يلا ندور ونغير» تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للبيئة في مجال تقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وذلك تمهيدا لإعداد الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت بدعم من مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، وفي إطار جهود الكويت لدعم تنفيذ أجندة 2030 وتطبيقا للهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية للدولة ورؤية الكويت 2035.