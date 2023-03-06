

تزامنا مع الاحتفالات المصاحبة للأعياد الوطنية، شارك بنك وربة عملاءه فرحتهم بشهر فبراير الذي يتزامن مع الأعياد الوطنية للكويت، حيث قام البنك بدعوة عملاء البنك وأسرهم ممن يحملون بطاقة البنك للدخول بالمجان إلى مزرعة مروج والاستمتاع فيها وتقديم الهدايا لهم وذلك خلال عطلة فبراير.



كما شارك بنك وربة المسافرين في مبنى الركاب T4 الفرحة بالأعياد الوطنية عبر توزيع هدايا خاصة بمستلزمات السفر، وذلك انطلاقا من التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية وضمن شراكته المميزة مع الإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية.



وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: عائلة بنك وربة تحرص دوما على تواجدها في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية للمشاركة الفعالة وتعزيز دور التواصل مع جميع أفراد المجتمع.



وأشار المطيري إلى أن «وربة» دائما ما يكون الأقرب لعملائه، حيث يحرص على التواجد معهم حتى في السفر، وهذه المرة من خلال توزيع حقيبة بمعدات إلكترونية يحتاج إليها كل مسافر، حيث يشكل ذلك التزاما اجتماعيا أصيلا في ثقافة بنك وربة، وقد دأب بنك وربة على تقديم برامج المسؤولية الاجتماعية والتواصل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع كافة، محافظا على موقعه ضمن مؤسسات القطاع الخاص المحلي التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمتها من خلال برامج ومبادرات تأخذ بعدا اجتماعيا حقيقيا، ويحرص بنك وربة على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.



وفي نفس السياق، شارك بنك وربة احتفالات شركة نفط الكويت KOC، وذلك من خلال مشاركة جناح البنك بتوزيع العديد من الهدايا على الزائرين للمعرض السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأكد المطيري أن هذه المشاركة تأتي في ختام مشاركات بنك وربة طيلة شهر فبراير، مؤكدا استمرار البنك على هذه العادة السنوية بالمشاركة بالعديد من الفعاليات الوطنية، والتي تجسد دور البنك مع القطاع النفطي بكل شركاته.