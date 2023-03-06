

عواقب النوم لأقل من ست ساعات في الليلة!



توصلت دراسة إلى أن النوم أقل من ست ساعات في الليلة قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. وسأل الباحثون 1848 شخصا في جراحات الممارس العام في النرويج عن مقدار النوم الذي يحصلون عليه كل ليلة في المتوسط. ثم سألوا عما إذا كانوا قد عانوا من عدوى في الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد أو التهاب المعدة أو التهاب المسالك البولية أو التهاب الجلد أو العين أو أي نوع آخر من العدوى في الأشهر الثلاثة السابقة.



وتبين أن أولئك الذين قالوا إنهم ينامون أقل من ست ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بنسبة 27% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بأولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم - وهو الموصى به من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.



وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن قلة النوم تجعل الجهاز المناعي أقل قدرة على محاربة العدوى، ولكن توجد حاجة إلى مزيد من البحث. ووجدت دراسات سابقة أن الأشخاص المصابين بفيروس البرد هم أكثر عرضة للإصابة بالفعل بالزكام، بعد أن فشلوا في محاربة الفيروس، إذا حرموا من النوم.



المصدر: «ديلي ميل»