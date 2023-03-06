قالت عائلة المطربة المصرية شريفة فاضل أمس الأحد، إنها توفيت بعد أن غابت عقودا عن ساحة الفن لكن صدى أغنياتها ظل حاضرا في وجدان الجمهور.



وأعلن ابن شقيقها طارق ندا عن وفاتها على صفحته بفيسبوك حيث كتب «توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل».



ولدت في القاهرة في الثلاثينيات باسم فوقية محمود أحمد ندا، وكان لوالدتها دور أساسي في دعمها فنيا في ظل معارضة والدها لخوضها هذا المجال، والتحقت بمعهد التمثيل لكنها لم تكمل دراستها فيه.



ظهرت لأول مرة على الشاشة في فيلم «الأب» عام 1947 وعملت لفترة قصيرة بالإذاعة مع الإعلامي الشهير بابا شارو قبل أن تتزوج من الفنان السيد بدير الذي أخرج لها فيلما واحدا قبل أن ينفصلا.



قدم لها الموسيقار محمد الموجي أولى أغنياتها «أمانة ما تسهرني يا بكره» التي كانت ذات طابع عاطفي، لكنها تميزت لاحقا في القالب الشعبي الذي فتح لها أبواب الشهرة.



وفي حقبة السبعينيات قدمت أغنية «أم البطل» من تأليف نبيلة قنديل وألحان علي إسماعيل بعد وفاة ابنها سيد السيد بدير في حرب الاستنزاف.