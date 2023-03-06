أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش بدء أعمال الاجتماع التنسيقي الثاني لتمرين (تعاون طبي/4) بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة للمجلس ويستمر حتى 9 الجاري.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي، إن الاجتماع الذي جاء برئاسة مدير مديرية طبابة المنطقة الشمالية لهيئة الخدمات الطبية العميد طبيب د.نواف الدوسري يهدف إلى توحيد وتعزيز أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.



وأضافت أن الاجتماع يهدف كذلك إلى تفعيل العمل العسكري الخليجي المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الطبية العسكرية ما يسهم برفع الكفاءة العملياتية للكوادر الطبية للقوات المسلحة والقدرة على التعامل الطبي مع مختلف الحالات الطارئة أثناء العمليات العسكرية والكوارث والأزمات وعمليات البحث والإنقاذ.