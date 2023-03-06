عبدالعزيز الفضلي



بدأت أمس جلسات ومناقشات المؤتمر العلمي الثاني للطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية، وتم خلالها إجراء لقاءات ومناقشات مع الطلاب المتفوقين في مواد العلوم المختلفة.



وأكدت الموجهة العامة لمادة العلوم منى الأنصاري أن لقاءات أبنائنا الطلبة المتفوقين بدأت صباح أمس بالتعاون مع المنظمة العالمية ملست، للمشاركة في المؤتمر الذي سوف ينعقد في شهر مايو المقبل. وأشارت الأنصاري إلى بدء مناقشة الطلاب في مادة الفيزياء، لمعرفة أسباب ميلهم إليها، وطموحاتهم المستقبلية ورؤيتهم نحو تطوير التعليم، فالطلاب المتفوقون هم اللبنة الأساسية والعناصر البشرية التي نسعى الى أن يكونوا العنصر البشري الاستثماري لتطوير التعليم في الكويت.