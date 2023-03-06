في إنجاز جديد يحسب لجامعة الكويت فازت د.عائشة أحمد العازمي عضو هيئة التدريس في قسم الإدارة التربوية بكلية التربية بالمركز الأول في جائزة فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي 2023، عن بحثها المشترك والمنشور في مجلة journal leadership and administration management Educational وهي المجلة الأولى عالمياً في تخصص الإدارة التربوية ومصنفة Q1 حسب تصنيف JCR.



يذكر أن د. عائشة العازمي كانت قد حصلت على جائزة أفضل باحث من الشباب في جامعة الكويت عام 2021 ولديها العديد من الأبحاث العلمية العالمية المنشورة في مجلات مرموقة، كما تولت إدارة مركز تطوير التعليم في كلية التربية الذي نظم العديد من المؤتمرات العالمية والملتقيات المهنية التي هدفت لتطوير التعليم العالي بحسب التصنيفات العالمية، كما تولى المركز تدريب المعلمين إبان جائحة كورونا على التعليم المدمج بالتعاون مع جامعات ومراكز عالمية.