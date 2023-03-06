اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، حملتها للأعياد الوطنية برعاية فعالية «الأفنيوز سكاي» للعام الثاني على التوالي، الحدث العائلي الذي نظمته الأفنيوز ويضم مجموعة من الأنشطة للأطفال والكبار. وتأتي رعاية stc تماشيا مع إطار حملتها خلال الأعياد الوطنية التي استمرت لمدة شهر والتي هدفت إلى الاحتفال بالأعياد الوطنية جنبا إلى جنب مع الشعب الكويتي.



أقيم الحدث في مجمع الأفنيوز في الفترة من 23 إلى 26 فبراير الماضي، وشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تم تنظيمها للأطفال والكبار على حد سواء، حيث أطلقت stc العديد من المسابقات والأنشطة التفاعلية في جناحها المخصص لهذا الحدث، وقدمت العديد من الجوائز التذكارية والقيمة للفائزين، واشتمل جناح stc على مشاركة واسعة للأطفال في أنشطة التلوين والرسم في حين استمتعوا بالتقاط الصور أمام العلم الكويتي المضاء بشكل جميل ضمن جناح الشركة.



وأشارت stc إلى أن مشاركتها في «الأفنيوز سكاي» تأتي ختاما لحملتها للأعياد الوطنية «الكويت.. عشق ما يتكرر» والتي تضمنت العديد من الفعاليات والمبادرات الترفيهية، فضلا عن العروض غير المسبوقة على خدماتها ومنتجاتها. وأوضحت الشركة أن جناح stc لهذا العام قد شهد إقبالا كبيرا من الزوار الذين شاركوا في الأنشطة المختلفة التي تم تنظيمها على مدار أيام الحدث الثلاثة. وحرصت stc على المشاركة في هذا الحدث كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.



وتعليقا على المشاركة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc، «نحن سعداء بالمشاركة مرة أخرى في (الأفنيوز سكاي) من خلال جناحنا الخاص للعام الثاني على التوالي. لاسيما أننا نهدف من خلال حملتنا للأعياد الوطنية إلى تعزيز تواصلنا مع المجتمع، ولهذا السبب تكرس stc جهودها لدعم المبادرات المجتمعية التي تنشر البهجة والفرح للجميع من عائلات وافراد، مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة».



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