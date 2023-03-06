وقعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي والاقتصادي الكوري للتعاون في الخليج وهي منظمة غير ربحية في كوريا تهدف إلى التعريف بالثقافة الكورية وتفعيل سبل التعاون بين مختلف الجهات البحثية والتعليمية الكورية ونظيرتها في دول الخليج العربي، ويعتبر هذا التعاون بين الجهتين هو أول تعاون كوري مع الجامعات في الكويت للتبادل الثقافي والبحثي، واستقبل رئيس الجامعة البروفيسور خالد البقاعين وفد المركز الكوري برئاسة رئيسة مجلس إدارة المركز الكوري في الخليج جي وون كيم بتنسيق من قبل مديرة الدعم الأكاديمي في الجامعة د.لبنى عكاشة. وتلت مراسم التوقيع جولة داخل الحرم الجامعي للتعرف على أهم المرافق وأحدث المراكز العلمية والبحثية التي تتميز بها الجامعة.



وتشمل اتفاقية التعاون بين الطرفين للعمل المشترك في مختلف المجالات كإقامة المعارض، والمؤتمرات، والمحاضرات وورش العمل، عن طريق دعوة المتخصصين التربويين مثل الأساتذة والباحثين من الجامعات والمعاهد البحثية في كوريا الجنوبية للمشاركة في هذه الفعاليات، وأن يكون المركز الكوري هو حلقة التواصل بين كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ومختلف المؤسسات والمراكز البحثية في كوريا.



ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز وتسهيل التعاون الأكاديمي بين كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وكوريا الجنوبية وزيادة فرص برامج البحث العلمي المشترك بين الكويت وكوريا من خلال الاستفادة من خبرات الأكاديميين في كلا البلدين. وهذا يؤدي الى تفعيل فرصة التبادل الطلابي والأكاديمي من خلال البرامج التعليمية بين الطرفين، كما تضمنت مذكرة التفاهم إلى التعريف بالثقافة الكورية من خلال تضمين البرامج الثقافية والتعليمية في الأنشطة الطلابية.



وعلق البروفيسور البقاعين على هذا التعاون أنه أول تعاون ثقافي وبحثي توقع عليه الجامعة مع مؤسسة كورية، وأن تميز الجامعة في البحث العلمي في الخمس سنوات الأخيرة هو ما أعطاها مكانة متميزة في المقدمة وفتح لها المجال نحو التعاون الدولي وأن الهدف من توقيع الاتفاقيات هو مرحلة التنفيذ على أرض الواقع وهو إنشاء أول نادي ثقافي وعلمي كوري في الجامعة بالإضافة إلى تحقيق نتائج جادة ومثمرة من خلال الابتكار والابداع التكنولوجي الذي سيكون كفيلا بتقارب الثقافتين المحلية الكويتية والكورية.