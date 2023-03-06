

في إطار دعم وتقدير المنجزات العلمية والبحثية المتميزة التي تنتج عنها مخرجات بحثية استثنائية بجامعة الكويت يقدم قطاع الأبحاث سنويا جوائز الباحث المتميز وأفضل باحث من الشباب لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت.



وفي هذا السياق، صرحت مساعدة نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د. نورية الكندري، بأن الحصول على أحد الجوائز البحثية يعتبر أحد أهم المنجزات في مسيرة أعضاء الهيئة التدريسية، إذ يعكس هذا الإنجاز تميز الأداء العلمي والبحثي لعضو هيئة التدريس وبالتالي يعتبر إشارة واضحة لتميز أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت.



وأوضحت د. الكندري أن قطاع الأبحاث يقدم جائزتين بحثيتين سنويا لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت هما جائزة الباحث المتميز وجائزة أفضل باحث من الشباب، حيث يرشح لهذه الجوائز من يقدم أداء متميزا في مجال البحث العلمي ويحقق نتائج علمية وبحثية رفيعة المستوى.



وشددت د. الكندري على ضرورة التزام الباحثين بشروط وقواعد الجوائز الواردة في الباب الرابع عشر من إصدار قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي، مبينة أن التقديم للجوائز يتم إلكترونيا، إلى جانب توافر التعليمات الخاصة بآلية التقديم على الموقع الإلكتروني لقطاع الأبحاث من خلال الرابط الآتي:



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