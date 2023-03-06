القاهرة - ناهد إمام



وكالات: نجحت هيئة قناة السويس في تعويم سفينة حاويات كانت قد جنحت أثناء عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا متجهة إلى البرتغال واستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى.



وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن هيئة قناة السويس دفعت بأربع قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات MSC ISTANBUL.



وأوضح رئيس الهيئة، في بيان صحافي، انه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلومتر 78، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة شملت كلا من القاطرة «بورسعيد» بقوة شد 95 طنا والقاطرات «مساعد 1» و«مساعد 2» و«مساعد 5».



ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.



وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.