

يحرص البنك التجاري الكويتي على المشاركة في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات والمؤسسـات والجهــــات المختلفة، حيث تعتبر هذه المعارض بمنزلة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية وأرباب العمل من ناحية أخرى.



وفي هذا السياق، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض «وياك طول الطريج» الذي يقام في مقر «كلية الكويت التقنية» على مدار يومين حتى تاريخ 7 مارس 2023. وخلال فترة المعرض سيوفر البنك التجاري للخريجين فرصة التوظيف الفوري للراغبين في الانضمام لأسرة البنك التجاري بعد اجتياز المقابلة الشخصية. وفي هذا الإطار، أعرب مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله عن دعم البنك الدائم ومشاركته في المعارض الوظيفية التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني ومنها كلية الكويت التقنية، قائلا: يسعى «التجاري» دوما إلى استقطاب ودعم المواهب الوطنية الشابة الطموحة والراغبة في العمل بالقطاع المصرفي، ويوفر لهم فرص العمل المناسبة حسب تخصصاتهم الدراسية ومساعدتهم على البدء في مسيرة حياتهم العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر ضمن الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة.



وأشار إلى أن البنك يعتبر الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من الأمور المهمة في سياسته التوظيفية، ويسعى دائما إلى تقديم الدعم والمساعدة والتدريب للخريجين الكويتيين، حيث يستهدف التجاري بناء وإعداد جيل جديد من المصرفين الشباب إيمانا منه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم الطاقات الكويتية الشابة القادرة على العمل في القطاع المصرفي في إطار رسالة البنك الرامية إلى «بناء المستقبل معا» وتحقيقا لمبادئ الاستدامة وتمكين الشباب الكويتي الطموح من المساهمة في بناء المستقبل.