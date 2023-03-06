المصنع ينضم إلى سلسلة مصانع «كيربي» في الكويت والإمارات العربية المتحدة وفيتنام بالإضافة إلى مصنعين آخرين في الهند



أقامت شركة كيربي للمباني الحديثة، إحدى شركات صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم»، حفل افتتاح لمصنعها الثالث في جمهورية الهند مؤخرا، وتحديدا في مدينة هالول بولاية غوجارات، خامس أكبر ولاية في الهند.

يأتي هذا الافتتاح ليعزز مكانة كيربي الرائدة في تصنيع المباني الفولاذية مسبقة التصميم في جمهورية الهند، وذلك على مدار أكثر من 20 عاما.



حضر حفل الافتتاح قتيبة يوسف أحمد الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم، برفقة عدد من المديرين التنفيذيين في شركة صناعات الغانم وشركة كيربي للمباني الحديثة، كما حضر الحفل عدد من الشركاء الرئيسيين ومسؤولي البلديات وعدد من الجهات الحكومية في ولاية غوجارات.



وتلعب شركة كيربي دوراً مهماً في نمو البنية التحتية في العديد من المدن الرئيسية منذ بداية عملياتها في الهند خلال التسعينيات، كما عززت مكانتها على مر العقود كلاعب رئيسي في تصنيع المباني الفولاذية مسبقة التصميم، مدفوعة بالتطورات سريعة الوتيرة في السوق على جميع المستويات.

ينضم مصنع كيربي الجديد الذي يقع في مدينة هالول الواقعة في ولاية غوجارات في الإقليم الغربي للهند إلى مصنعين آخرين للشركة في جمهورية الهند، واللذين يقعان في كل من حيدر آباد (في الإقليم الجنوبي للهند) وهاردوار (في الإقليم الشمالي للهند). وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع الجديد 50 ألف طن متري قابلة للتوسيع إلى 100 ألف طن متري، ما يعزز القدرة الحالية البالغة 200 ألف طن متري في مصانع حيدر آباد وهاردوار.



ويقع مصنع كيربي الجديد على مساحة 114 ألف متر مربع، وسيسهم في خلق مئات الوظائف الجديدة في مدينة هالول والمدن المجاورة، ما سيدعم الاقتصاد المحلي ويدعم تحسين الظروف المعيشية لمئات الأفراد.

يستهدف المصنع الجديد تلبية الطلب المتنامي على المباني الفولاذية مسبقة التصميم في الإقليم الغربي لجمهورية الهند.



يجدر بالذكر أن المصنع الجديد يشمل العديد من المزايا المستدامة، مثل زيادة معدل تغيير الهواء لضمان راحة العمال في المصنع، بالإضافة إلى إضاءة LED تعمل بالطاقة الشمسية، وغيرها من التقنيات الأخرى التي تجعله مصنع الكيربي الأكثر استدامة حتى الآن.

وقد تم منح هذا المصنع شهادة التصنيف البلاتيني من قبل مجلس المباني الخضراء الهندية (IGBC)، ليصبح بذلك أول مصنع في قطاع المباني الفولاذية مسبقة التصميم يحصل على هذا التصنيف في جمهورية الهند.



وفي تعليق له حول افتتاح المصنع الجديد، أشاد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم قتيبة يوسف أحمد الغانم بجهود القائمين على إدارة كافة مصانع كيربي في جمهورية الهند، حيث أثبتوا على مدار العقود الماضية ومنذ دخول الشركة إلى السوق الهندي نجاحهم في كسب ثقة العملاء، ووضعوا معايير جديدة للتميز والكفاءة والجودة حتى ارتبطت علامة كيربي التجارية بمفهوم الجودة.



جدير بالذكر أن دخول كيربي لجمهورية الهند في أواخر التسعينيات لعب دورا أساسيا في تطوير البنى التحتية لمختلف المدن والولايات الهندية، حيث كانت كيربي أول شركة لتصنيع المباني الفولاذية مسبقة التصميم في السوق الهندي آنذاك، وارتبط اسمها بتشييد المنشآت الصناعية، والمراكز التجارية، والمجمعات السكنية إضافة إلى بنائها عدة محطات مترو ما ساهم في تحسين شبكة الطرق بين مختلف الأقاليم والمدن الهندية، لتخدم بذلك آلاف الركاب بشكل يومي.

كما شيدت كيربي مصنع رينو- نيسان في مدينة تشيناي في عام 2011، والذي يعد أكبر مبنى من نوعه، بمساحة 300 ألف متر مربع وطاقة إنتاجية قصوى تبلغ 400 ألف مركبة سنويا.



وما زالت كيربي اليوم تلعب دورا مهماً في التطور الاقتصادي والعمراني في جمهورية الهند، من خلال تنفيذها لعدة مشاريع للمنشآت الصناعية لصالح شركات عالمية مثل توشيبا، والمخازن والمستودعات الضخمة الحديثة والمطورة، والتي تعد أحد الأساسيات لخدمة سوق التجارة الإلكترونية، ومن ضمنها شركة أمازون العالمية.



وبدأت قصة شركة كيربي للمباني الحديثة في عام 1976، عندما استحوذ عليها قتيبة يوسف أحمد الغانم، أحد رواد قطاع الأعمال في الكويت ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم.

وارتبط اسم الشركة بالنمو العمراني والمدني الذي شهدته الكويت آنذاك على مدى عقود من الزمان، وتركت بصمة لدى الكويتيين، حيث نجد أن كلمة «كيربي» دارجة لفظيا في اللهجة الكويتية لوصف المباني مسبقة التصميم.

وبفضل نجاحاتها المستمرة وسمعتها في المنطقة، وسعت نطاق عملياتها خارج حدود الكويت وساهمت في النمو العمراني للعدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة.



وبالإضافة إلى مصانعها في الهند والكويت، تضم شبكة مصانع كيربي للمباني الحديثة منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية فيتنام، كما أن الشركة في طور تشغيل مصنع جديد لـ«كيربي» في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لمواكبة خطط التنمية الطموحة في السوق السعودي.