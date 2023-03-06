

أعلنت شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، عن رعايتها حفلا تنظمه مجلة فوربس بالتعاون مع جريدة القبس، وذلك للإعلان عن «قائمة أفضل 20 رائد أعمال في الكويت» خلال شهر مارس الحالي. وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع مبادرة الشركة التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال في الكويت ذوي الكفاءات، ضمن خطة توسعها وبرنامجها المستدام للمسؤولية الاجتماعية. وفي نسخته الأولى بالكويت، سيتضمن الحفل السنوي إطلاق مجلة فوربس قائمتها لرواد الأعمال الشباب الأكثر ابتكارا ونجاحا في الكويت، كما سيهدف إلى جمع المبادرين ورواد الأعمال الذين حققوا قصص نجاح مميزة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي كبرى الشركات والبنوك المحلية والأجنبية ورجال المال والأعمال.



وستشمل قائمة «أفضل 20 رائد أعمال في الكويت» جميع القطاعات التجارية، من التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، إلى الضيافة والأزياء، كما ستخضع القائمة إلى معايير فوربس، حيث سيتولى قسم البحوث لدى المجلة آلية إعداد هذه القائمة عبر منهجية تحليل دقيقة، ومعتمدة في قوائمها العالمية، إلى جانب فتح باب الترشح عبر موقع المجلة الإلكتروني.



وفي إطار خطة تحولها المتكاملة، أعادت ABK Capital تموضع استراتيجيتها من خلال تدعيم منصتها الاستثمارية بمجموعة من الحلول الشاملة والمستحدثة والتي تلبي احتياجات المستثمرين وتوفر لهم انكشافا أوسع على مختلف الأسواق وفئات الأصول باتباع منهجية محكمة في توزيع وتخصيص هذه الأصول.



كما أضافت الشركة مجموعة من الأشخاص ومدراء الأصول المؤهلين لتعزيز تكامل الخبرات في فريق الشركة الذي يتمتع بخبرة طويلة تمتد لعقود في مجال إدارة الأصول والثروات، مع العمل على تدعيم الفريق بخبرات مدراء أصول إقليميين وعالميين عن طريق التعاون مع أفضلهم في قطاع الاستثمار، وبذلك تضيف الشركة قيمة مضافة أخرى إلى شبكة العلاقات القوية التي بنتها على مستوى العالم. وكجزء من سياستها الدائمة التي ترتكز على ضمان حقوق العميل وتوفير أفضل الخدمات، قامت ABK Capital مؤخرا باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية وأنظمتها، تماشيا مع خطة التوسع الجديدة لتقديم الأفضل لمستثمري الشركة وعملائها.



وبدأت ABK Capital بتقديم حلول استثمارية تعتمد على تعدد الأصول وانكشاف أوسع على فئات الأصول البديلة، وذلك لتوفير تنويع إضافي للمستثمر وتحقيق أفضل إدارة ممكنة للأصول والثروات حسب ما يراه العميل مناسبا لحجم وحدود قدرته على تحمل المخاطر. وضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية من أجل المساهمة في تنمية المجتمع في الكويت وحرصها على مشاركة خبراتها في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، شاركت ABK Capital مؤخرا في ندوة تثقيفية بدعوة من جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت CFA Society in Kuwait، حيث اجتمع كبار القيادات المالية والأكاديمية، إلى جانب كوادر وطنية شبابية مهتمة بالشؤون المالية والاستثمارية.



وقد تحدث الرئيس التنفيذي لشركة ABK Capital د.حسين شحرور عن معرفته وخبرته في نظرية وتطبيقات الاستراتيجيات الكمية للاستثمار (Quantitative Investing Strategies) في الأسهم مع عدد من أكبر مديري الأصول العالميين. وشرح الفرق بين الاستثمار الأساسي والكمي في الأسهم، وكيف يتعامل الاستثمار الكمي في الأسهم مع النظر إلى بيانات عينة كبيرة بطريقة دقيقة للكشف عن عوامل محددة يمكن من خلالها تشكيل استراتيجيات تداول لتوليد عوائد إضافية.



وعلى صعيد آخر، شارك أيضا شحرور في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة تحدي الأبحاث لعام 2022/ 2023 التي نظمتها جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت CFA Society in Kuwait. وقد شاركت في المسابقة فرق طلابية تمثل خمس جامعات محلية هي كل من جامعة الكويت، الجامعة الأميركية، جامعة الشرق الأوسط الأميركية، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والكلية الكندية. وقد عرض كل فريق تقريرا استثماريا لشركة مدرجة في بورصة الكويت، وذلك بهدف تدريب الطلاب على إعداد التقارير وتمكينهم من الحصول على المهارات المطلوبة لتأهيلهم لسوق العمل والخبرة الميدانية.