

أعلنت د.هنادي مبارك المباركي، رئيسة المسابقة الدولية لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، عن تنظيم حفل تكريم الفائزين في المسابقة يوم الأربعاء 15 مارس الجاري، في الساعة 10 صباحا بفندق ميلينوم ومركز مؤتمرات الكويت.



وأوضحت المباركي في بيان صحافي، أن هذه المسابقة تركز على تشجيع وتطبيق برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتماشيا مع رؤية الكويت 2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030.



وقد انطلقت المسابقة الدولية الأولى من الكويت بقيمة جوائز 7 آلاف دولار للمشاركين وميداليات وشهادات تقدير معتمدة، في حين ركزت المسابقة العالمية على 4 فئات رئيسية، هي: أفضل مخترع، أفضل شركة، أفضل عرض تقديمي، أفضل شخص علمي مؤثر.



جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة 36 دولة عالمية بعدد 321 من الخبراء ومن النخبة العالمية من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والنخبة الاقتصادية المتخصصة بحضور الشيوخ والوزراء والشخصيات القيادية عالميا.