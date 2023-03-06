

أدانت وزارة الخارجية السورية الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية اميركية شمال شرق سورية، ووصفتها بأنها «غير شرعية» و«انتهاك صارخ» لسيادة البلاد.



وكان ميلي أجرى الزيارة لتقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقريبا لمحاربة تنظيم داعش، ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: «قام رئيس هيئة الأركان الأميركي بزيارة غير شرعية إلى قاعدة عسكرية أميركية غير شرعية في الشمال الشرقي من سورية، وتذرع المسؤول العسكري الأميركي بأن سبب هذه الزيارة هو تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم داعش»، الذي قال المصدر إنه «وليد غير شرعي للاستخبارات الأميركية، كما أن العمليات الإجرامية التي قامت ويقوم بها داعش لم تستهدف القوات الأميركية وأدواتها، بل إن عملياتها الدموية تمت ضد المواطنين السوريين الأبرياء، حيث استشهد منهم ما يزيد على الستين شخصا خلال الأيام القليلة الماضية، وهم يقومون بمتابعة جني رزقهم على مرأى من القوات الأميركية الغازية في المنطقة الشمالية الشرقية».



وكرر المصدر اتهام القوات الأميركية بسرقة الثروات السورية بما في ذلك النفط والقمح «دون توقف، بما في ذلك قيام القوات الأميركية خلال الأيام الماضية بسرقة ما يزيد على 150 صهريجا من النفط السوري».



وأوضح المصدر أن «الدعم الذي تقدمه القوات الأميركية لميليشيات إرهابية وانفصالية في المناطق التي تحتلها هو موقف أميركي معلن هدفه إطالة الحرب الإرهابية على سورية لأهداف لم تعد خافية على أحد»، اشارة الى الدعم الاميركي لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد. ودعا المصدر العالم «إلى إدانة هذه الانتهاكات الأميركية ووقفها».