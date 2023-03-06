

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن ارتفاع حصيلة وفيات زلزال السادس من فبراير المدمر في تركيا إلى 45 ألفا و986 شخصا، بينهم 4 آلاف و267 سوريا، وفق حصيلة غير نهائية



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الداخلية التركي في مركز التنسيق التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بولاية هاتاي جنوبي البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول. وأوضح أن مراكز الرصد الزلزالي سجلت 13 ألفا و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية كهرمان مرعش وسط تركيا، في شهر فبراير الماضي.



ومع هذه الحصيلة الجديدة يرتفع عدد السوريين من ضحايا الزلزال في سورية وتركيا إلى أكثر من 10 آلاف، اذا ما اضيفت الارقام الجديدة الى الحصيلة غير النهائية ايضا في سورية، وكانت آخرها تشير الى مقتل اكثر من 6700 شخص في عموم مناطق شمال سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.



وفي السياق، أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة (IMO)، يوم السبت، عن إعادة توطين 89 لاجئا سوريا جاؤوا من تركيا في إسبانيا، في أعقاب الزلزال المدمر. ورحبت وكالة الهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاستجابة العاجلة للحكومة الإسبانية لطلب المنظمات الدولية بتسريع عمليات إعادة التوطين للاجئين المتضررين من الزلزال في تركيا. وقالت وكالة الهجرة، إن مجموعة اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى مطار توريخون العسكري في مدريد، قادمين من المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا، سيتم تسجيلهم رسميا كلاجئين في إسبانيا من قبل وزارة الداخلية، وستوفر لهم المساعدات الطبية والنفسية الاجتماعية التي يحتاجونها، كما سيتم إيواؤهم في مراكز استقبال اللاجئين التي تشرف عليها منظمات غير حكومية.