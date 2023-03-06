أعلن الجيش اللبناني أمس إجبار دورية إسرائيلــيـــة علــى التراجع بعد خرقـهـا الخط الأزرق.



وقـالــت قياـــدة الجيـــش، مديريــة التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن «دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت أمس الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة».



ووفق البيان، حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق، مشيرا إلى أنه تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع القوة المذكورة.