

يحيى حميدان



نفى رئيس نادي الكويت خالد الغانم وجود أي مفاوضات مع المهاجمين مبارك الفنيني (السالمية) ومحمد دحام (النصر)، مؤكدا أن كل ما تردد حولهما عار عن الصحة، وفي حال رغبة النادي في ضم أي لاعب ستكون عبر مجالس إدارات الأندية وبالطرق السليمة. من جهته، عبر مدرب الفريق البحريني علي عاشور عن سعادته بالانتصار الكبير على النصر في ختام الجولة الـ 17، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «هارد لك لفريق النصر ومبروك لنا تحقيق النقاط الثلاث وهذا المستوى وتسجيل 7 أهداف، فقد دخلنا المباراة بتركيز عال لتوسيع الفارق في الصدارة وحققنا ما أردنا بفضل عزيمة اللاعبين، لكنني مستاء من استقبال هدفين من العنابي حيث كان بالإمكان تفاديهما».



وأشار عاشور إلى أنه سعيد كون الكويت الأكثر نقاطا والأفضل دفاعا، ولكن ما يهم في المرحلة المقبلة هو تحقيق النقاط الثلاث.