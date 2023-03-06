

مبارك الخالدي



تستأنف مساء اليوم منافسات دوري زين للدرجة الأولى بإقامة مباراتين في إطار منافسات الجولة الـ 13 من البطولة، حيث يستضيف الوصيف فريق اليرموك برصيد 18 نقطة فريق برقان الذي يحل في المركز الرابع بـ 8 نقاط، وفي لقاء آخر يلتقي خيطان الثالث بـ 10 نقاط مع متذيل الترتيب فريق الصليبخات بـ 5 نقاط، وذلك على ستاد الصداقة والسلام، وتنطلق المواجهتان في تمام الساعة الـ 7.30 مساء، ويغيب عن مواجهات الجولة المتصدر فريق الشباب برصيد 26 نقطة بداعي الراحة.



وتكتسي المباريات في هذه المرحلة أهمية خاصة قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الأخير والحاسم الأسبوع المقبل، إذ تسعى فرق المقدمة إلى تأمين وتحسين مراكزها في طريقها لحجز إحدى بطاقتي التأهل للدوري الممتاز.