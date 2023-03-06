داود حسين: أتمنى أن يكون «النكران» إضافة لرصيدي من الأعمال الناجحة

علي جمعة: عُدنا والعودُ أحمد وأتوقع أن العمل سيترك بصمة في رمضان

باسمة حمادة: وجودي مع زملاء من زمن الطيبين يثلج الصدر

خالد جمال: سعيد بالتعاون مع النجم داود حسين بتجربة حمود الأولى

أمل محمد: أقدم شخصية مركبة وكنت سأندم لو ما شاركت في العمل

منصور البلوشي: أفضّل التعامل مع الكبار لأستفيد من خبراتهم



ياسر العيلة



مسلسل «النكران» من الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها حاليا حتى يلحق بالسباق الرمضاني لهذا العام، ويتناول النكران بكل أشكاله من جحود وعقوق وقضايا اجتماعية شائكة، خاصة ان العمل ينتمي الى دراما «الأكشن» التي تعتمد على الغموض والإثارة والتشويق.



يشارك في المسلسل نخبة من جيل الطيبين من الفنانين مثل داود حسين وعلي جمعة وباسمة حمادة وعبير الجندي ومنصور الفيلي، بالاضافة الى نجوم من أجيال مختلفة مثل عبدالمحسن القفاص وهاني الطباخ وأمل محمد ومنصور البلوشي ومحمد الأنصاري وآخرين، والعمل من تأليف محمد جمال واخراج خالد جمال، وهو التجربة الاولى لمدير التصوير محمد حمود في عالم الانتاج الدرامي.



«الأنباء» تواجدت في موقع التصوير والتقت بنجوم العمل ومخرجه من خلال الحوار التالي:



في البداية، تحدث النجم الكبير داود حسين عن العمل قائلا: «النكران» عمل درامي يمثل عودة لي بعد غيبة طويلة مع اخي وحبيبي الفنان علي جمعة من بعد اعمالنا السابقة مثل «شحيط ومحيط» و«تذكرة داود» وغيرهما من الأعمال، بالإضافة الى الفنانة باسمة حمادة واختي العزيزة توأمي الفني الفنانة د.عبير الجندي والفنان عبدالمحسن القفاص وباقي نجوم العمل مثل أمل محمد ومحمد الأنصاري ومنصور البلوشي وايمان جمال ومجموعة من الفنانين، وكلنا تحت ادارة المخرج خالد جمال، ونحيي الكلمات الجميلة التي كتبها مؤلف العمل محمد جمال.



وعن سبب إعجابه بهذا النص والدور الذي يجسده من خلاله، قال: مطلوب ان اقدم في كل عمل فني شيئا جديدا، واتمنى ان يضاف هذا العمل الى رصيدي من الأعمال الناجحة ان شاء الله، وان يكون من المسلسلات الناجحة بشكل جيد من قبل الجمهور خلال شهر رمضان المقبل وينال اعجاب المشاهدين.



بدوره، تحدث النجم الكبير علي جمعة قائلا: أبدأ كلامي بجملة عُدنا والعود أحمد مع داود حسين في عمل جميل وجديد، فمسلسل «النكران» أعتقد انه يختلف اختلافا كليا عن باقي الأعمال الأخرى، حيث يعتمد على الغموض والبطولة فيه جماعية، لذلك أتصور أن «النكران» سيترك بصمة في رمضان، وعن الشخصية التي يقدمها قال: شخصية غريبة وبعيدة كل البعد عن الشخصيات التي قدمتها. واضاف: الكل ينتظر شخصية علي جمعة في هذا العمل والتي أعتقد انها ستكون مفاجأة للجميع ان شاء الله.



الفنانة باسمة حمادة تحدثت عن العمل قائلة: تجربتي في هذا العمل جميلة، والدور الذي أقدمه دور مميز، ولا أريد ان أخوض في تفاصيله بشكل كبير، لأنني أريد الجمهور يتفاجأ به، لأنه دور جديد بحت، وأدعو الله ان يوفقني انا وفريق العمل في هذه التجربة، وعن رأيها في التواجد في عمل يجمعها بزملاء فنانين من زمن الطيبين مثل داود حسين وعلي جمعة وعبير الجندي، قالت: اول شيء هذا الشيء يثلج الصدر، وقبل يومين كنت أتحدث مع اخوي داود حسين، ونقول اننا من جيل الطيبين ولا قصور طبعا في الجيل الجديد من الفنانين، ولكن نحن نتحدث عن التزامنا في كل شيء، سواء في الحفظ أو في تجسيد الشخصية وقراءة ما بين السطور، والتزامنا بمواعيد التصوير، وللأمانة كل العاملين في هذا المسلسل ملتزمون جدا، والحمد لله.



من جانبه، تحدث مخرج العمل خالد جمال قائلا: تجربة «النكران» فيها شيئان انا مستفيد منهما ومحقق نجاحهما من قبل عرض المسلسل، الشيء الاول هو التعاون مع فنان كبير مثل النجم داود حسين، ومنذ فترة طويلة وانا كنت ارغب في التعاون معه، وانا مستمتع بالفعل في العمل معه ومع النجم علي جمعة وباقي فريق العمل، والشيء الثاني الذي اعتبره نجاحا آخر لي هو سعادتي بأخوي مدير التصوير محمد حمود على تجربة الانتاج الاولى له من خلال هذا العمل، وكلنا معا على قلب واحد، وعن الأشياء التي اعجب بها في نص هذا المسلسل، قال: «النكران» هو دراما أكشن تعتمد على الإثارة والغموض والجريمة وبها العديد من الامور التي لم يسبق لي التطرق لها في اعمالي الاخرى من قبل.



الفنانة الاماراتية امل محمد تحدثت عن تجربتها في هذا العمل قائلة: انا سعيدة جدا بمشاركتي في هذا العمل لأنه مختلف كليا عن كل الأعمال التي قدمتها من قبل، والجمهور سيشاهدني بصورة جديدة من خلال هذا المسلسل.



وأضافت: طبعا أتشرف ان اكون متواجدة في هذا العمل الذي يضم هذا الكم من النجوم، وللمرة الثانية التي اعمل فيها معهم، بالإضافة إلى سعادتي لمن أعمل معهم للمرة الاولى مثل المخرج خالد جمال، وكنت متخوفة، نظرا لأني أجسد في العمل شخصية مركبة ومع مخرج لأول مرة، خاصة انني كنت أسمع عنه وعن اعماله الناجحة التي قدمها، ولا اخفيك سرا انني كنت مترددة في قبول الدور، لكن اقولها لك بكل ثقة انني كنت سأشعر بالندم اذا ما شاركت في هذا العمل، وعن الدور الذي تجسده في المسلسل قالت: أقدم شخصية حصة، الفتاة الأقرب لوالدها في العائلة، ولكنها تعاني من مشكلة ما، ولن أكشف عنها حتى لا احرق الدور، لكن باختصار اقدم شيئا جديدا، وانا بالفعل متوترة لأن كل مشهد أمثله أشعر من خلاله بأنني أمثل للمرة الأولى في حياتي.



الفنان الشاب منصور البلوشي تحدث قائلا: مسلسل «النكران» تجربة جديدة علي، خاصة انها تضم نجوما كبارا، وانا على المستوى الشخصي احب في اعمالي التي تعرض في شهر رمضان ان اشارك فيها مع نجوم كبار حتى أستفيد من خبراتهم كوني فنانا شابا في بدايتي والاحتكاك مع هؤلاء الكبار يكسبني خبرات كبيرة، فكل مشهد معهم أتعلم وأستفيد منهم.



وأكمل: دوري في العمل دور جديد أول مرة أقدمه، حيث أجسد شخصية محمد، وأعتقد ان الجمهور سيتعاطف معها في البداية ثم لكل حادث حديث.



بدوره، تحدث الفنان علي الحمدان قائلا: أجسد في المسلسل شخصية عاشور، وهو الند للفنان داود حسين، وبينهما مشاكل، والعمل جميل جدا، واتوقع ان يكون له اثر طيب عند المشاهدين لأن قصته جميلة بالفعل. واضاف: هذا العمل مختلف عن الأعمال الأخرى وغير تقليدي.



من جانبها، تحدثت الفنانة شيخة جمعة عن دورها قائلة: أجسد شخصية سكينة، زوجة الابن الاكبر في العائلة، واقدم «كاركتر» لأول مرة من خلال سكينة وهي شخصية حلوة وستكون مفاجأة للمشاهدين.



وتحدثت الطفلة دلال العدل التي تشاركها في العمل قائلة: أقدم شخصية ياسمين، الطفلة ذات العقل الكبير، وفيها «شطانة» وذكاء حاد وتعيش مع والدها.